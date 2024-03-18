«КАМАЗ» помешал махачкалинскому «Динамо» возглавить Первую лигу

После поражения «Химок» в матче с «Нефтехимиком» на первое место могли выйти «Арсенал» и «Динамо» Махачкала, но они также оступились в 23-м туре Мелбет-Первой лиги. «КАМАЗ» и представители Дагестана на равных провели первый тайм и обменялись голами в его концовке. Отличились Дмитрий Стародуб и Никита Глушков. На 66-й минуте на замену вышел Даниил Родин, через минуту он получил желтую карточку, а еще через две - забил победный мяч.
2:1, «КАМАЗ» поднялся в десятку, а динамовцы делят третье место.
Протокол игры
|(1:0) Стародуб Дмитрий36'
|43'Глушков Никита Сергеевич (1:1)
|(2:1) Родин Даниил69'
Самок Сергей•Абрамов Артём•Пальцев Валентин• 45'Гюрджан Артём•Аюкин Руслан85' (Почивалин Валерий (85') •Стародуб Дмитрий76' (Фартуна Борис (76') •Горелов Павел•Кириллов Юрий66' (Родин Даниил (66') • 67'Куль Руслан•Гаглоев Александр76' (Бадртдинов Ильнур (76') •Лаук Максим
Волк Давид•Касимов Артём• 90'Шумахов Идар•Сундуков Темиркан 44'73' (Сандрачук Александр (73') •Ковачевич Владимир•Кагермазов Сослан80' (Храмцов Максим (80') •Сердеров Сердер80' (Гаджиев Абакар (80') •Глушков Никита Сергеевич73' (Крачковский Антон (73') •Юсупов Залимхан• 90'Магомедов Ражаб67' (Зинович Кирилл (67') •Касинтура Эгаш
Запасные: Костюков Михаил•Алибеков Муталип•Гошев Евгений
18 марта.
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