«КАМАЗ» помешал махачкалинскому «Динамо» возглавить Первую лигу

После поражения «Химок» в матче с «Нефтехимиком» на первое место могли выйти «Арсенал» и «Динамо» Махачкала, но они также оступились в 23-м туре Мелбет-Первой лиги. «КАМАЗ» и представители Дагестана на равных провели первый тайм и обменялись голами в его концовке. Отличились Дмитрий Стародуб и Никита Глушков. На 66-й минуте на замену вышел Даниил Родин, через минуту он получил желтую карточку, а еще через две - забил победный мяч.

2:1, «КАМАЗ» поднялся в десятку, а динамовцы делят третье место.