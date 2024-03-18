Талалаев объяснил поражение «Химок» от «Нефтехимика»

Вечером понедельника подмосковные «Химки» дома в рамках Мелбет-Первой лиги потерпели не совсем ожидаемое поражение от «Нефтехимика», середняка турнирной таблицы. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей из Татарстана.

Андрей Талалаев, знаменитый тренер «Химок» объяснил осечку в исполнении лидера первенства.

«Беру ответственность за поражение на себя. В эйфории после победы над «Краснодаром», к сожалению, не удалось достучаться, это касается всех в клубе — не только футболистов, кто‑то считает нужным сделать только половину своей работы», - говорит Талалаев телеканалу «Матч ТВ», добавив, что противостоял «Химкам» хороший и играющий остро соперник.

В следующем, 24 туре химчан ожидает важнейший матч против одного из прямых конкурентов в лице махачкалинского «Динамо».

«Нефтехимик» внёс интригу в борьбу за первое место