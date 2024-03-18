Новиков: «У нас перед «Химками» был должок за первый круг»

Кирилл Новиков, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» прокомментировал сенсационную победу своей команды в игре над «Химками». Этот матч прошёл в понедельник, 18 марта и завершился уверенной победой клуба из Татарстана над своими оппонентами – 3:1.

«У нас перед «Химками» должок был за игру в первом круге (0:1). Тогда было несправедливое решение арбитра не в нашу пользу, выглядели мы лучше. Сегодня хотели этот должок вернуть, настрой был очень хороший», - приводит слова Новикова телеканал «Матч ТВ».

Новиков добавил, что его команда сегодняшним вечером имела полное территориальное и игровое преимущество и помимо трёх забитых голов могла шансы оформить ещё два.

После победы «Нефтехимик» взлетел на чистое восьмое место с 33 баллами. «Химки» пока что остаются на первом месте с 42 очками.