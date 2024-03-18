«Волгарь» не пропустил и помешал «Арсеналу» выйти в лидеры

«Арсенал» мог возглавить Мелбет-Первую лигу по итогам матча 23-го тура против замыкающего таблицу «Волгаря». Несмотря на разницу в позициях, туляки не смогли забить в ворота аутсайдера. Да и реально опасных моментов не было. Из полушансов отметим дальнюю попытку Ишхана Гелояна, вратарь перевел мяч на угловой. Анатолий Макаров атаковал с линии штрафной, но и здесь с трудом парировано.
0:0 в итоге, «Арсенал» - четвертый в онлайн-таблице. Гости всё равно последние.
Протокол игры
Кокарев Никита•Лёвин Владислав88' (Ботака-Иобома Эрвинг (88') •Карамарко Марин•Большаков Кирилл•Коротков Александр II•Гелоян Ишхан•Ткачёв Сергей82' (Хабибов Ансор (82') •Макаров Анатолий82' (Мацукатов Алекс (82') •Кайнов Максим• 90'Попов Артём•Барков Дмитрий46' (Бахар Иван (46')
Одоевский Даниил•Зуев Илья•Шляков Евгений•Обивалин Сергей•Гилязетдинов Артур• 62'Анисимов Андрей•Атабаев Эрбол61' (Смирнов Данила (61') •Ткачук Денис77' (Шайхтдинов Дамир (77') •Кротов Вячеслав77' (Полубояринов Данил (77') •Жамалетдинов Тимур84' (Шакуро Павел (84') •Лесников Дмитрий84' (Косарев Кирилл (84')
18 марта.
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