«Волгарь» не пропустил и помешал «Арсеналу» выйти в лидеры

«Арсенал» мог возглавить Мелбет-Первую лигу по итогам матча 23-го тура против замыкающего таблицу «Волгаря». Несмотря на разницу в позициях, туляки не смогли забить в ворота аутсайдера. Да и реально опасных моментов не было. Из полушансов отметим дальнюю попытку Ишхана Гелояна, вратарь перевел мяч на угловой. Анатолий Макаров атаковал с линии штрафной, но и здесь с трудом парировано.

0:0 в итоге, «Арсенал» - четвертый в онлайн-таблице. Гости всё равно последние.