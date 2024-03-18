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Мелбет-Первая лига

«Волгарь» не пропустил и помешал «Арсеналу» выйти в лидеры

18 Марта 2024 • 19:55 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Волгарь
окончен

«Арсенал» мог возглавить Мелбет-Первую лигу по итогам матча 23-го тура против замыкающего таблицу «Волгаря». Несмотря на разницу в позициях, туляки не смогли забить в ворота аутсайдера. Да и реально опасных моментов не было. Из полушансов отметим дальнюю попытку Ишхана Гелояна, вратарь перевел мяч на угловой. Анатолий Макаров атаковал с линии штрафной, но и здесь с трудом парировано.

0:0 в итоге, «Арсенал» - четвертый в онлайн-таблице. Гости всё равно последние.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:0Волгарь
Кокарев НикитаЛёвин Владислав 88' (Ботака-Иобома Эрвинг ( 88') Карамарко МаринБольшаков КириллКоротков Александр IIГелоян ИшханТкачёв Сергей 82' (Хабибов Ансор ( 82') Макаров Анатолий 82' (Мацукатов Алекс ( 82') Кайнов Максим  90'Попов АртёмБарков Дмитрий 46' (Бахар Иван ( 46')
Запасные: Денисов АлександрЛайкин МаксимШевченко ЕвгенийЧерчесов СтаниславНижегородов КонстантинВакулич АлексейЛевашов МихаилСуханов Артём Романович
Одоевский ДаниилЗуев ИльяШляков ЕвгенийОбивалин СергейГилязетдинов Артур  62'Анисимов АндрейАтабаев Эрбол 61' (Смирнов Данила ( 61') Ткачук Денис 77' (Шайхтдинов Дамир ( 77') Кротов Вячеслав 77' (Полубояринов Данил ( 77') Жамалетдинов Тимур 84' (Шакуро Павел ( 84') Лесников Дмитрий 84' (Косарев Кирилл ( 84')
Запасные: Мартовой ДаниилЯмпольский ВладиславПавлишин АлексейУшатов Кирилл
18 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Арсенал Тула

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