«Акрон» одолел «Сокол» в формате 10 на 10 и почти догнал лидера

В 23-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Сокол». На 41-й минуте команды остались в неполных составах после удалений Андреса Понсе и Заурбека Плиева. Тут же Максим Палиенко реализовал пенальти - 1:0. На 76-й минуте Кирилл Данилин удвоил перевес хозяев.
«Акрон» после этой победы вышел на второе место и уступает лидирующим «Химкам» одно очко. Противник делит 14-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Палиенко Максим45'
|(2:0) Данилин Кирилл76'
Волков Сергей•Анджелкович Неманья• 53'Данилкин Егор•Димоски Боян78' (Конюхов Вадим (78') •Савичев Константин•Чудин Иван•Палиенко Максим64' (Килин Антон (64') •Глушков Никита Андреевич46' (Эльдарушев Абу-Саид (46') •Данилин Кирилл78' (Макаров Сергей (78') •Галоян Артур•Понсе Андрес 41'
Косаревский Пётр•Максименко Артём•Гудков Ян•Плиев Заурбек• 41'Дудиев Аслан•Сериков Илья•Сасин Дмитрий82' (Козловский Никита (82') •Бабаев Владлен82' (Ивахнов Матвей (82') •Забелин Павел•Мальцев Михаил70' (Морозов Владислав (70') •Самко Владислав57' (Азаров Владимир (57')
18 марта.
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