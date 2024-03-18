«Акрон» одолел «Сокол» в формате 10 на 10 и почти догнал лидера

В 23-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Сокол». На 41-й минуте команды остались в неполных составах после удалений Андреса Понсе и Заурбека Плиева. Тут же Максим Палиенко реализовал пенальти - 1:0. На 76-й минуте Кирилл Данилин удвоил перевес хозяев.

«Акрон» после этой победы вышел на второе место и уступает лидирующим «Химкам» одно очко. Противник делит 14-ю строчку.