«Химки» прервали серию из 16 матчей без поражений

Вечером понедельника подмосковные «Химки» оступились в гонке за выход в РПЛ по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге: «красно-чёрные» проиграли «Нефтехимику» (1:3) из Нижнекамска.

Что любопытно, в последний раз «Химки» в рамках официальных матчей проигрывали 16 встреч назад – это случилось 17 сентября 2023 года в игре против «СКА-Хабаровска» (1:3). Встречались подмосковная и дальневосточная команда в рамках лиги.

Добавим, что помимо борьбы за выход в РПЛ, «Химки» участвуют и в Кубке России. Подопечные Андрея Талалаева – первый оставшийся представитель Мелбет-Первой лиге в Пути регионов Кубка. Второй – «СКА-Хабаровск».

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