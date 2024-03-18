«Нефтехимик» внёс интригу в борьбу за первое место, обыграв «Химки»

Лидирующие в Мелбет-Первой лиги «Химки» в понедельник принимали набравший ход «Нефтехимик». Коллектив Андрея Талалаева создал свой первый момент в конце первого тайма уже при счете 0:2. Данил Липовой с правого фланга прострелил на линию вратарской, а Максим Петров в борьбе забил в падении через себя. Константин Шильцов обыграл нескольких соперников и отдал под удар Липовому - 0:2. Тут же Султан Джамилов на входе в штрафную стрельнул в перекладину. Юрий Журавлёв у хозяев издали пробил рядом с девяткой, а затем голкипер соперника с трудом среагировал на удар через себя Олега Исаенко.

Во втором тайме после подачи с угла поля Максим Шоркин замкнул дальнюю штангу - 0:3. У «Химок» Александр Руденко со средней дистанции бил в правый угол, а мяч проскользнул под рукой вратаря.

«Нефтехимик» идет восьмым, обыграв четвертого соперника подряд. «Химки» остаются в лидерах.