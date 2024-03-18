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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» внёс интригу в борьбу за первое место, обыграв «Химки»

18 Марта 2024 • 19:04 Комментировать
Химки
1:3
Нефтехимик
окончен

Лидирующие в Мелбет-Первой лиги «Химки» в понедельник принимали набравший ход «Нефтехимик». Коллектив Андрея Талалаева создал свой первый момент в конце первого тайма уже при счете 0:2. Данил Липовой с правого фланга прострелил на линию вратарской, а Максим Петров в борьбе забил в падении через себя. Константин Шильцов обыграл нескольких соперников и отдал под удар Липовому - 0:2. Тут же Султан Джамилов на входе в штрафную стрельнул в перекладину. Юрий Журавлёв у хозяев издали пробил рядом с девяткой, а затем голкипер соперника с трудом среагировал на удар через себя Олега Исаенко.

Во втором тайме после подачи с угла поля Максим Шоркин замкнул дальнюю штангу - 0:3. У «Химок» Александр Руденко со средней дистанции бил в правый угол, а мяч проскользнул под рукой вратаря.

«Нефтехимик» идет восьмым, обыграв четвертого соперника подряд. «Химки» остаются в лидерах.

Протокол игры  
Химки1:3Нефтехимик
  26'Петров Максим Вячеславович (0:1)
  31'Липовой Данил (0:2)
  55'Шоркин Максим (0:3)
(1:3) Руденко Александр Александрович73'  
Митрюшкин АнтонВаратынов СергейВолков Захар 46' (Голубович Петар ( 46') Терехов Сергей  15'Степанов Данил 26' (Журавлёв Юрий ( 26'  57') Исаенко Олег 46' (Корян Аршак ( 46') Касимов Тимур 81' (Панченко Кирилл ( 81') Нетфуллин Равиль  61'Магомедов Бутта  28' 46' (Руденко Александр Александрович ( 46') Хосонов ХетагБерковский Илья
Запасные: Абдуллахи КвариПавлов ИванКулишев АртёмАндраде ЛеоСкворцов ЛевЮзепчук РоманБурыченков Ярослав
Голубев АндрейБердников АлексейСитдиков МаратШоркин МаксимГерасимов АлексейЛиповой Данил 71' (Морозов Кирилл ( 71') Шильцов Константин 90' (Кокоев Давид ( 90') Петров Максим Вячеславович  45' 46' (Котов Павел ( 46') Денисов Роман  63' 90' (Сагуткин Даниил ( 90') Емельянов ДанилаДжамилов Султан 81' (Котик Артём ( 81')
Запасные: Кахидзе АлександрПершин МатвейЕщенко СергейГалиулин ВагизЗорин Богдан
18 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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