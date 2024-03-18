Темников готов играть до 40 лет

Иван Темников, защитник «Кубани» из Мелбет-Первой лиги, а в прошлом московского «Динамо» и казанского «Рубина» рассказал, что в свои 35 лет пока не надумал вешать бутсы на гвоздь.

«Силы и здоровья позволят - буду до 40 лет играть, не могу футбол от себя отпустить, даже думать об этом не могу», - цитирует Темникова «РБ Спорт».

Иван добавил, что ему уже предлагали продолжить карьеру в МФЛ (Медиалиге), но пока он хочет остаться в профессиональном футболе. В частности, звал его туда экс-хавбек «Кубани» и «Динамо» Антон Соснин, а также возглавивший роствоский СКА Денис Попов.

Сейчас «Кубань» Темникова идёт на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы лиги. Возглавляет клуб Вадим Евсеев.