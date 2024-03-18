Темников рассказал, что Григорян часто говорит стихами

Иван Темников, опытный 35-летний защитник краснодарской «Кубани» вспомнил бывшего тренера своей команды – Александра Григоряна. Этот специалист известен своей манерой речи и отчасти нестандартными приёмами в работе с командой.

«Было много стихотворений, все всегда в тему. Я конкретное не вспомню, но, когда Григорян хотел указать человеку на ошибку, он мог произнести четверостишие. Это прикольно выглядит», - вспоминает Темников для «РБ Спорт», добавив, что, когда человек начитан – он может таким воспользоваться в работе.

Ранее Темников высказался об особенности нынешнего тренера «Кубани» в лице Вадима Евсеева. При нём южане отчаянно сражаются за выживание в Мелбет-Первой лиге и пока что клуб эту борьбу проигрывает – кубанцы движутся лишь на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 21 балл. Ниже – только «Волгарь», 20 очков.