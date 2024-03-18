«Черноморец» победил в матче с «Шинником»

«Черноморец» добыл вторую победу подряд. В матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги «моряки» принимали «Шинник». Первый тайм завершился без голов, а на экваторе второй половины удар Антона Антонова решил судьбу поединка - 1:0.
«Черноморец» делит 14-е место, соперник идет 11-м.
Протокол игры
|(1:0) Антонов Антон68'
Фролкин Даниил•Красильниченко Олег•Гараев Виктор68' (Воропаев Артём (68') •Фомин Денис 10'46' (Антонов Антон (46') •Чичинадзе Анри•Енин Иван•Гурченко Даниил82' (Кумбурович Никола (82') •Ланин Олег•Уридия Мераби85' (Кириленко Владислав (85') •Зазвонкин Иван46' (Будагян Юрий (46') •Мельников Никита
Довбня Александр•Семёнов Андрей Игоревич•Валиахметов Эдуард•Котин Никита75' (Якушевич Глеб (75') •Малахов Артём 19'76' (Низамутдинов Эльдар (76') •Голубев Артём•Гогуа Седрик•Алейников Василий•Саусь Владислав67' (Кузнецов Павел (67') •Зинков Вячеслав62' (Поляков Максим (62') •Рубцов Илья75' (Загре Бен Азиз (75')
18 марта.
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