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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» победил в матче с «Шинником»

18 Марта 2024 • 17:22 Комментировать
Черноморец Нв
1:0
Шинник
окончен

«Черноморец» добыл вторую победу подряд. В матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги «моряки» принимали «Шинник». Первый тайм завершился без голов, а на экваторе второй половины удар Антона Антонова решил судьбу поединка - 1:0.

«Черноморец» делит 14-е место, соперник идет 11-м.

Протокол игры  
Черноморец Нв1:0Шинник
(1:0) Антонов Антон68'  
Фролкин ДаниилКрасильниченко ОлегГараев Виктор 68' (Воропаев Артём ( 68') Фомин Денис  10' 46' (Антонов Антон ( 46') Чичинадзе АнриЕнин ИванГурченко Даниил 82' (Кумбурович Никола ( 82') Ланин ОлегУридия Мераби 85' (Кириленко Владислав ( 85') Зазвонкин Иван 46' (Будагян Юрий ( 46') Мельников Никита
Запасные: Будачёв ИванМагомедов ЗикрулаНикифоров НикитаРебров ДмитрийПопович АлександрБезчаснюк АлександрЯковлев Дмитрий
Довбня АлександрСемёнов Андрей ИгоревичВалиахметов ЭдуардКотин Никита 75' (Якушевич Глеб ( 75') Малахов Артём  19' 76' (Низамутдинов Эльдар ( 76') Голубев АртёмГогуа СедрикАлейников ВасилийСаусь Владислав 67' (Кузнецов Павел ( 67') Зинков Вячеслав 62' (Поляков Максим ( 62') Рубцов Илья 75' (Загре Бен Азиз ( 75')
Запасные: Вамбольт ДенисЯковлев МихаилШишков РоманСухомлинов Данила
18 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Черноморец – Шинник Мелбет-Первой лиги – 18 марта 2024
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