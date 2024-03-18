«Черноморец» победил в матче с «Шинником»

«Черноморец» добыл вторую победу подряд. В матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги «моряки» принимали «Шинник». Первый тайм завершился без голов, а на экваторе второй половины удар Антона Антонова решил судьбу поединка - 1:0.

«Черноморец» делит 14-е место, соперник идет 11-м.