«Енисей» забил 4 гола в гостях у «Ленинградца»

В Мелбет-Первой лиги стартовал 23-й тур. Первыми на поле вышли «Ленинградец» и «Енисей». Гол Александра Масловского позволил гостям выиграть первый тайм. После перерыва в течение 10 минут отличились Андрей Окладников и Денис Тихонов (дважды) - 0:4.
Эта победа позволила «Енисею» выйти на восьмое место, противник делит 14-ю строчку таблицы.
Протокол игры
|30'Масловский Александр (0:1)
|58'Окладников Андрей (0:2)
|61'Тихонов Денис (0:3)
|68'Тихонов Денис (0:4)
Карабашев Никита•Яковлев Андрей76' (Kirill Davidenko (76') •Хитяев Андрей46' (Ильин Сергей (46') •Калугин Никита•Беляев Максим•Волков Владислав II•Шепелев Владислав76' (Каптилов Валерий (76') •Горелишвили Михаил76' (Колесниченко Кирилл (76') •Казаков Руслан•Бачинский Максим•Апеков Руслан67' (Жиронкин Виталий (67')
Ставер Евгений•Хозин Владимир•Бардыбахин Вячеслав 54'86' (Марков Николай (86') •Масловский Александр•Феррейра Херман•Раздорских Никита• 78'Иванов Егор•Ломакин Александр85' (Саадуев Шамиль (85') •Тихонов Денис•Окладников Андрей70' (Савельев Максим (70') •Мазурин Андрей70' (Гащенков Михаил (70')
18 марта.
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