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Мелбет-Первая лига

«Енисей» забил 4 гола в гостях у «Ленинградца»

18 Марта 2024 • 17:20 Комментировать
Ленинградец
0:4
Енисей
окончен

В Мелбет-Первой лиги стартовал 23-й тур. Первыми на поле вышли «Ленинградец» и «Енисей». Гол Александра Масловского позволил гостям выиграть первый тайм. После перерыва в течение 10 минут отличились Андрей Окладников и Денис Тихонов (дважды) - 0:4.

Эта победа позволила «Енисею» выйти на восьмое место, противник делит 14-ю строчку таблицы.

Протокол игры  
Ленинградец0:4Енисей
  30'Масловский Александр (0:1)
  58'Окладников Андрей (0:2)
  61'Тихонов Денис (0:3)
  68'Тихонов Денис (0:4)
Карабашев НикитаЯковлев Андрей 76' (Kirill Davidenko ( 76') Хитяев Андрей 46' (Ильин Сергей ( 46') Калугин НикитаБеляев МаксимВолков Владислав IIШепелев Владислав 76' (Каптилов Валерий ( 76') Горелишвили Михаил 76' (Колесниченко Кирилл ( 76') Казаков РусланБачинский МаксимАпеков Руслан 67' (Жиронкин Виталий ( 67')
Запасные: Розманов НикитаКудрявцев РоманСоколов ДаниилМорозов НикитаНиколаев СергейСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
Ставер ЕвгенийХозин ВладимирБардыбахин Вячеслав  54' 86' (Марков Николай ( 86') Масловский АлександрФеррейра ХерманРаздорских Никита  78'Иванов ЕгорЛомакин Александр 85' (Саадуев Шамиль ( 85') Тихонов ДенисОкладников Андрей 70' (Савельев Максим ( 70') Мазурин Андрей 70' (Гащенков Михаил ( 70')
Запасные: Немченко АнатолийАнтипин СтаниславОрлов АнтонБогатырев НикитаСтежко Виталий
18 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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08:34
Рискованная ставка и прогноз на матч Ленинградец – Енисей Мелбет-Первой лиги – 18 марта 2024
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