«Енисей» забил 4 гола в гостях у «Ленинградца»

В Мелбет-Первой лиги стартовал 23-й тур. Первыми на поле вышли «Ленинградец» и «Енисей». Гол Александра Масловского позволил гостям выиграть первый тайм. После перерыва в течение 10 минут отличились Андрей Окладников и Денис Тихонов (дважды) - 0:4.

Эта победа позволила «Енисею» выйти на восьмое место, противник делит 14-ю строчку таблицы.