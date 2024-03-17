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Мелбет-Первая лига

Панченко: «Талалаев не терпит того, что кто-то из футболистов может снизить требования к себе»

17 Марта 2024 • 20:14 Комментировать
Химки
...
Нефтехимик
Через 20 ч. 24 мин.

Форвард «Химок» Кирилл Панченко поделился комментарием о наставнике команды Андрее Талалаеве.

Футболист заявил, что любой тренер всегда хочет, чтобы игроки выкладывались по максимуму.

«Талалаев не исключение, он не терпит того, что кто-то из футболистов может снизить требования к себе во время матча или в тренировочном процессе», — приводит слова Панченко Legalbet.

На данный момент подмосковный клуб располагается на вершине турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, сумев заработать 42 балла в 22 сыгранных матчах.

18 марта «Химки» примут на своем поле «Нефтехимик». Старт поединка запланирован на 17:00 по столичному времени.

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ХИМКИ НЕФТЕХИМИК
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