Защитник «Арсенала» Денисов – о выборах президента: «Желаю каждому не оставаться в стороне»

Футболист тульского «Арсенала» Александр Денисов высказался о выборах президента России.

По мнению игрока, для каждого футболиста очень важно, что будет с Россией в ближайшем будущем. Поэтому нужно не игнорировать выборы, а оставить свой голос за какого-либо кандидата.

«Я желаю каждому не оставаться в эти дни в стороне», – приводит слова Денисова пресс-служба «Арсенала».

Напомним, 15 марта тренерский штаб и футболисты тульского клуба приняли участие в выборах президента России.

Добавим, что «Арсенал» после 22 туров располагается на третьей позиции турнирной таблицы Первой лиги. Коллектив Александра Сторожука набрал 39 баллов.

В следующем туре команда из Тулы примет дома «Волгарь». Встреча состоится 18 марта и начнётся в 18:00 (мск).