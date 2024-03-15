Зуев высказался о возможности перехода в турецкий клуб

Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев рассказал, что к нему был интерес со стороны турецких клубов.

По словам 27-летнего игрока, он обсуждал со своим партнёром по национальной команде Бактиёром Зайнутдиновым уровень чемпионата Турции, который, по словам игрока «Бешикташа», является достаточно неплохим, но требуется время на адаптацию.

- Что касается вариантов, то ко мне был интерес, но конкретики не было, - приводит слова Зуева Meta-ratings.kz.

В данный момент Зуев выступает за тульский «Арсенал», его контракт с клубом действует до лета следующего года. 17 ноября Зуев дебютировал за сборную Казахстана, выйдя на поле в квалификационном матче чемпионата Европы-2024 с Сан-Марино.

В текущем сезоне вингер провёл две игры за «Арсенал» и 13 матчей за сербский клуб «ИМТ-Белград», отдав при этом две голевые передачи.