«Родина» нацелена на выход в РПЛ

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зимин в разговоре с журналистами поведал о цели команды на нынешний сезон.

«Хочется с ребятами, которые у нас есть, пойти дальше играть в РПЛ. Сделаем все возможное, чтобы выйти туда в этом сезоне», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

После 22 туров Мелбет-Первой лиги московский коллектив набрал 34 балла и располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующих «Химок» составляет восемь очков. Следующий поединок «Родина» на домашнем стадионе проведет против краснодарской «Кубани». Встреча состоится в понедельник, 18 марта.