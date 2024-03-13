Орещук отреагировал на попадание в шорт-лист «Торпедо» - клуб ищет спортивного директора

Роман Орещук, известный футбольный функционер и агент отреагировал на новость о том, что может стать спортивным директором московского «Торпедо» из Мелбет-Первой лиги. Напомним, совсем недавно торпедовцы расстались с Дмитрием Рыскиным, 28-летним спортивным директором, который проработал в столичном клубе всего лишь два месяца.

«Со мной вообще никто не разговаривал. Готов ли пойти в «Торпедо»? Надо разговаривать. Но пока мне никто не звонил, ничего не предлагал», - делится Орещук для портала Metaratings.

Напомним, что «Торпедо» пока не сильно радует своих фанатов. У клуба лишь девятое место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги.