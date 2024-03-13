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Руководство Хабаровского края недовольно Шароновым, тренера могут уволить из «СКА-Хабаровска» слухи

13 Марта 2024 • 20:33 Комментировать

Роман Шаронов, действующий главный тренер «СКА-Хабаровска» может быть уволен со своего поста.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, в руководстве Хабаровского края очень недовольны тренером и тем, какие при нём результаты показывает армейский клуб.

«В краевой администрации недовольны результатами клуба и работой по подбору игроков. Руководители региона также задумываются о смене спортивного директора и главного тренера», - пишет источник, добавляя, что бюджет клуба составляет 1,2 млрд руб.

Напомним, что «СКА-Хабаровск» начал невыразительно футбольную весну. Сначала клуб сыграл вничью с «Волгарём», одним из аутсайдеров лиги (1:1), а затем был разгромлен другой командой из зоны вылета, «Черноморцем» (0:3). Отрыв хабаровчан от зоны вылета – всего лишь четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Шаронов СКА-Хабаровск
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