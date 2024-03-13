Хосонов: «В обычной жизни с Талалаевым можно поулыбаться, но не на тренировках»

Хетаг Хосонов, полузащитник «Химок» высказался о жёсткости главного тренера команды Андрея Талалаева.

«У него всё по делу, он жесткий и требовательный, всё по факту. В обычной жизни он, конечно, иной, более простой. Можно с ним пообщаться, поулыбаться. На тренировках же со всех он требует одинаково много», - делится Хосонов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» под руководством Андрея Викторовича неумолимо рвутся в РПЛ. Сейчас команда располагается на чистом первом месте Мелбет-Первой лиги с 42 баллами в активе. А в минувший вторник, 12 марта «Химки» выбили из Кубка России суперфиналиста минувшего розыгрыша в виде «Краснодара».