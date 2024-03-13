Молодой спортдир «Торпедо» покинул клуб спустя два месяца после назначения

Молодой 28-летний спортивный директор московского «Торпедо» Дмитрий Рыскин, сын спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина покинул «автозаводцев» всего лишь спустя два месяца после прихода в клуб. Об этом сообщил Александр Волнушкин, президент «Торпедо».

«Руководство разошлось с ним во взглядах на развитие спортивной составляющей клуба», - прокомментировал уход функционера из клуба Волнушкин для «РИА Новости».

«Торпедо» неудачно начало весну. Под руководством Олега Кононова в первых двух официальных матчах команда сначала проиграла «Енисею» из Красноярска (0:1), а после сыграла в нулевую ничью с «Тюменью» дома. Как итог – у клуба, выступавшего в прошлом сезоне в РПЛ, лишь девятое место и 28 баллов.