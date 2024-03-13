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Мелбет-Первая лига

Панченко: «Химки» готовы к РПЛ»

13 Марта 2024 • 11:31 Комментировать

Форвард подмосковных «Химок» Кирилл Панченко считает, что команда готова к возвращению в Российскую премьер-лигу.

«Мы показали, что готовы играть с лидерами РПЛ. Не сказал бы, что мы им в чем-то уступаем. «Химки» готовы к РПЛ!» - приводит слова нападающего Sport24.

Напомним, что подмосковный коллектив победил «Краснодар» (2:0) и пробился в полуфинал Кубка России.

После 22 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» набрали 42 балла и занимают первое место в турнирной таблице. В следующем поединке первенства подмосковная команда на своем поле встретится с «Нефтехимиком».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Кирилл Панченко
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