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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» с «Тюменью» не реализовали свои моменты

11 Марта 2024 • 21:29 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Тюмень
окончен

В заключительном матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Тюмень». Команды возобновили сезон сухими поражениями. Не забили они и сегодня, но набрали по очку - 0:0.

Георгий Гонгадзе на первых минутах опасно бил в штрафной с разворота и немного не попал. Следующие моменты были созданы перед перерывом, после навеса справа Гонгадзе наносил удар головой с линии вратарской - над перекладиной. В ответ Иван Маркелов с левого края штрафной целился в дальнюю часть рамки -  голкипер парировал ногой.

Во втором тайме Боян Роганович пробил на сетку ворот метров с 30. Тут же Гонгадзе в центре штрафной опасно бил - вратарь на месте. Йорди Рейна взял игру на себя и завершал прорыв ударом с 10 метров - неточно по высоте. Илья Стефанович расстреливал ворота, но под мяч бросился защитник. Еще момент у того же игрока, удар головой в упор - над перекладиной.

В итоге нули на табло, «Тюмень» идет пятой, «Торпедо» - девятое.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:0Тюмень
Ботнарь ВиталийШевченко ГлебИваньков Александр IIБородин Сергей АлексеевичРейна Йорди 65' (Полоз Дмитрий ( 65') Орехов АлександрРоганович БоянГонгадзе Георгий 72' (Стефанович Илья ( 72') Червяков Руслан 66' (Манелов Ираклий ( 66') Шамкин ДаниилТугарев Роман 72' (Лебеденко Игорь ( 72')
Запасные: Кузьмичёв ИванМасалов АлександрЧурич МариоМикушин ВладиславГуз АлександрКовалёв КонстантинБабурин ЕгорКостин Андрей
Любаков ЕгорБайтуков РусланПетров МихаилБем АлександрШитов ВиталийБолотов Евгений 59' (Насыров Исламжан ( 59') Коротаев Александр 59' (Дружинин Игорь ( 59') Маркелов Иван 60' (Татаринов Евгений ( 60') Самойлов ДенисМоскаленчик ИльяПорохов Илья  43' 88' (Печенкин Никита ( 88')
Запасные: Мырзаков КириллСиняк АнтонНикишин КириллБалахонцев НикитаСавин Андрей
11 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Тюмень

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