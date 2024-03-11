«Торпедо» с «Тюменью» не реализовали свои моменты

В заключительном матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Тюмень». Команды возобновили сезон сухими поражениями. Не забили они и сегодня, но набрали по очку - 0:0.

Георгий Гонгадзе на первых минутах опасно бил в штрафной с разворота и немного не попал. Следующие моменты были созданы перед перерывом, после навеса справа Гонгадзе наносил удар головой с линии вратарской - над перекладиной. В ответ Иван Маркелов с левого края штрафной целился в дальнюю часть рамки - голкипер парировал ногой.

Во втором тайме Боян Роганович пробил на сетку ворот метров с 30. Тут же Гонгадзе в центре штрафной опасно бил - вратарь на месте. Йорди Рейна взял игру на себя и завершал прорыв ударом с 10 метров - неточно по высоте. Илья Стефанович расстреливал ворота, но под мяч бросился защитник. Еще момент у того же игрока, удар головой в упор - над перекладиной.

В итоге нули на табло, «Тюмень» идет пятой, «Торпедо» - девятое.