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Мелбет-Первая лига

Талалаев: «Не понравилось, как начали игру, но затем ребята перестроились, молодцы»

11 Марта 2024 • 09:30 Комментировать

«Химки» продолжают уверенно идти по дистанции Мелбет-Первой лиги. На выходных подмосковная команда успешно сыграла против «Волгаря» и победила на выезде со счётом 2:0 благодаря метким ударам Юрий Журавлёва и Равиля Нетфуллина.

«В первый тайм вошли не совсем правильно. Не понравилось, как начали игру, но затем ребята перестроились, молодцы. Провели матч на своем уровне», - приводят слова главного тренера Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Наставник добавил, что давал установку подопечным играть ярко и интересно. Талалаев считает, что футболисты ее выполнили.

Следующий матч «Химки» проведут во вторник - на Кубок против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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