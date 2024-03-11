Талалаев: «Не понравилось, как начали игру, но затем ребята перестроились, молодцы»

«Химки» продолжают уверенно идти по дистанции Мелбет-Первой лиги. На выходных подмосковная команда успешно сыграла против «Волгаря» и победила на выезде со счётом 2:0 благодаря метким ударам Юрий Журавлёва и Равиля Нетфуллина.

«В первый тайм вошли не совсем правильно. Не понравилось, как начали игру, но затем ребята перестроились, молодцы. Провели матч на своем уровне», - приводят слова главного тренера Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Наставник добавил, что давал установку подопечным играть ярко и интересно. Талалаев считает, что футболисты ее выполнили.

Следующий матч «Химки» проведут во вторник - на Кубок против «Краснодара».