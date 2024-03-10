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Мелбет-Первая лига

«Алания» с «Соколом» сыграли всухую

10 Марта 2024 • 19:00 Комментировать
Алания
0:0
Сокол

В 22-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Сокол». Илья Сериков и Алан Цараев обменялись опасными ударами в дебюте - парировано. Дмитрий Сасин метров с 20 зарядил в перекладину. Артём Максименко убежал один на один с голкипером, удар, и вратарь успел выбросить руку под мяч. Второй тайм получился менее событийным - 0:0.

«Алания» идет на седьмом месте, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Алания0:0Сокол
Солдатенко РостиславШавлохов Давид  64'Бутаев АллонПлиев КонстантинБагаев АланТарба Заур 72' (Гаглоев Тарас ( 72') Цаллагов ИбрагимЦараев Алан 60' (Караев Давид ( 60') Гиоргобиани Николай 68' (Хадарцев Батраз ( 68') Машуков Ислам 60' (Чочиев Алан ( 60') Гурциев Батраз 68' (Кобесов Давид ( 68')
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматХабалов АланДауров РусланГубиев ЭрикНатабашвили Георгий
Косаревский ПётрМаксименко АртёмГудков ЯнПлиев ЗаурбекДудиев Аслан 90' (Молодцов Артём ( 90') Сериков ИльяСасин Дмитрий 76' (Азаров Владимир ( 76') Забелин ПавелМальцев Михаил 90' (Ивахнов Матвей ( 90') Бабаев ВладленСамко Владислав
Запасные: Крайков ТимурЕвдокимов АндрейАбазов АстемирМорозов ВладиславКозловский НикитаБатырев Амир
10 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Алания

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Алания – Сокол Мелбет-Первой лиги – 10 марта 2024
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