«Алания» с «Соколом» сыграли всухую

В 22-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Сокол». Илья Сериков и Алан Цараев обменялись опасными ударами в дебюте - парировано. Дмитрий Сасин метров с 20 зарядил в перекладину. Артём Максименко убежал один на один с голкипером, удар, и вратарь успел выбросить руку под мяч. Второй тайм получился менее событийным - 0:0.

«Алания» идет на седьмом месте, соперник - 14-й.