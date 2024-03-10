«Алания» с «Соколом» сыграли всухую

В 22-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Сокол». Илья Сериков и Алан Цараев обменялись опасными ударами в дебюте - парировано. Дмитрий Сасин метров с 20 зарядил в перекладину. Артём Максименко убежал один на один с голкипером, удар, и вратарь успел выбросить руку под мяч. Второй тайм получился менее событийным - 0:0.
«Алания» идет на седьмом месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
Солдатенко Ростислав•Шавлохов Давид• 64'Бутаев Аллон•Плиев Константин•Багаев Алан•Тарба Заур72' (Гаглоев Тарас (72') •Цаллагов Ибрагим•Цараев Алан60' (Караев Давид (60') •Гиоргобиани Николай68' (Хадарцев Батраз (68') •Машуков Ислам60' (Чочиев Алан (60') •Гурциев Батраз68' (Кобесов Давид (68')
Косаревский Пётр•Максименко Артём•Гудков Ян•Плиев Заурбек•Дудиев Аслан90' (Молодцов Артём (90') •Сериков Илья•Сасин Дмитрий76' (Азаров Владимир (76') •Забелин Павел•Мальцев Михаил90' (Ивахнов Матвей (90') •Бабаев Владлен•Самко Владислав
10 марта.
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