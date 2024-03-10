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Мелбет-Первая лига

​«Черноморец» прервал серию поражений крупной победой

10 Марта 2024 • 16:59 Комментировать
Черноморец Нв
3:0
СКА-Хабаровск
окончен

В одном из воскресных матчей 22-го тура Мелбет-Первой лиги играли новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Хозяева поля были хороши в реализации голевых возможностей, что позволило им отпраздновать крупную победу со счётом 3:0.

Таким образом, «Черноморец» прервал серию из пяти поражений во втором по рангу дивизионе. Команда поднялась с последней позиции на предпоследнюю. «СКА-Хабаровск» пока тринадцатый, но тур ещё не завершился.

Протокол игры  
Черноморец Нв3:0СКА-Хабаровск
(1:0) Мельников Никита22'  
(2:0) Фомин Денис43'  
(3:0) Уридия Мераби47'  
Фролкин ДаниилГараев Виктор 88' (Попович Александр ( 88') Фомин ДенисЧичинадзе Анри  65'Красильниченко ОлегЕнин ИванЛанин Олег 88' (Зазвонкин Иван ( 88') Будагян ЮрийУридия Мераби 83' (Никифоров Никита ( 83') Родионов ИльяМельников Никита
Запасные: Будачёв ИванАнтонов АнтонМагомедов ЗикрулаКириленко ВладиславРебров ДмитрийВоропаев АртёмГурченко ДаниилDmitry AlexandrovichГайворонский Данила
Имамов ИсламКоновалов ИгорьКорнюшин ДаниилМусалов МагомедРукас ТомасКожемякин ОлегНикитин Андрей Владимирович  71'Симонян Артём 70' (Мирошниченко Никита ( 70') Никитин Кирилл 56' (Савинов Андрей ( 56') Петров Илья 56' (Цаллагов Дзамболат ( 56') Яо Жан Шарль 56' (Алиев Саид ( 56'  90')
Запасные: Покидышев НиколайКравцов ЗахарБавин ЮрийГонгапшев АльбекБыков АртёмЕршов КириллБегун ДмитрийСугробов Владимир
10 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск СКА-Хабаровск

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