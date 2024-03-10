​«Черноморец» прервал серию поражений крупной победой

В одном из воскресных матчей 22-го тура Мелбет-Первой лиги играли новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Хозяева поля были хороши в реализации голевых возможностей, что позволило им отпраздновать крупную победу со счётом 3:0.
Таким образом, «Черноморец» прервал серию из пяти поражений во втором по рангу дивизионе. Команда поднялась с последней позиции на предпоследнюю. «СКА-Хабаровск» пока тринадцатый, но тур ещё не завершился.
Протокол игры
|(1:0) Мельников Никита22'
|(2:0) Фомин Денис43'
|(3:0) Уридия Мераби47'
Фролкин Даниил•Гараев Виктор88' (Попович Александр (88') •Фомин Денис•Чичинадзе Анри• 65'Красильниченко Олег•Енин Иван•Ланин Олег88' (Зазвонкин Иван (88') •Будагян Юрий•Уридия Мераби83' (Никифоров Никита (83') •Родионов Илья•Мельников Никита
Имамов Ислам•Коновалов Игорь•Корнюшин Даниил•Мусалов Магомед•Рукас Томас•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович• 71'Симонян Артём70' (Мирошниченко Никита (70') •Никитин Кирилл56' (Савинов Андрей (56') •Петров Илья56' (Цаллагов Дзамболат (56') •Яо Жан Шарль56' (Алиев Саид (56') 90'
10 марта.
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