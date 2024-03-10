​«Черноморец» прервал серию поражений крупной победой

В одном из воскресных матчей 22-го тура Мелбет-Первой лиги играли новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Хозяева поля были хороши в реализации голевых возможностей, что позволило им отпраздновать крупную победу со счётом 3:0.

Таким образом, «Черноморец» прервал серию из пяти поражений во втором по рангу дивизионе. Команда поднялась с последней позиции на предпоследнюю. «СКА-Хабаровск» пока тринадцатый, но тур ещё не завершился.