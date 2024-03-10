​Тульский «Арсенал» потерял очки в гостях у «Кубани»

В воскресенье в рамках 22-го тура Мелбет-Первой лиги отношения на футбольном поле выясняли «Кубань» и тульский «Арсенал». «Канониры» на правах фаворита доминировали, однако забить гол им не удалось. После финального свистка на табло остался гореть счёт 0:0.
«Арсенал» на текущий момент располагается на второй строчке в таблице второго дивизиона, но уже в ближайшие часы обойти туляков может махачкалинское «Динамо». А «Кубань» сейчас находится на 16-й позиции, то есть в зоне вылета.
Протокол игры
Нестеренко Юрий•Смирнов Александр•Таказов Сослан• 70'Осипов Евгений• 10'Темников Иван72' (Левин Гаррик (72') •Кенфак Оливье•Фаттахов Ленар•Безденежных Игорь77' (Шарипов Альберт (77') •Мусаев Леон•Махатадзе Георгий60' (Грузнов Илья (60') •Ежков Данила60' (Рейхмен Богдан (60')
Кокарев Никита•Большаков Кирилл•Коротков Александр II•Ботака-Иобома Эрвинг81' (Карамарко Марин (81') •Лёвин Владислав•Попов Артём•Кайнов Максим•Макаров Анатолий74' (Мацукатов Алекс (74') • 76'Ткачёв Сергей•Гелоян Ишхан66' (Зуев Александр (66') •Бахар Иван75' (Барков Дмитрий (75')
10 марта.
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