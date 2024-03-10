​Тульский «Арсенал» потерял очки в гостях у «Кубани»

В воскресенье в рамках 22-го тура Мелбет-Первой лиги отношения на футбольном поле выясняли «Кубань» и тульский «Арсенал». «Канониры» на правах фаворита доминировали, однако забить гол им не удалось. После финального свистка на табло остался гореть счёт 0:0.

«Арсенал» на текущий момент располагается на второй строчке в таблице второго дивизиона, но уже в ближайшие часы обойти туляков может махачкалинское «Динамо». А «Кубань» сейчас находится на 16-й позиции, то есть в зоне вылета.