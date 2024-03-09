«Родина» уверенно победила на поле «Шинника»

Середняки Мелбет-Первой лиги «Шинник» и «Родина» провели матч 22-го тура. Александр Клещенко стал автором победного гола на 29-й минуте, а окончательно стало понятно, что гости побеждают после попытки Артёма Сокола с 11-метровой отметки в конце игры.

«Родина» выиграла третий матч подряд и вышла на шестое место. Соперник делит девятую строчку в таблице.