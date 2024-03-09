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Мелбет-Первая лига

«Родина» уверенно победила на поле «Шинника»

09 Марта 2024 • 15:58 Комментировать
Шинник
0:2
Родина Москва
окончен

Середняки Мелбет-Первой лиги «Шинник» и «Родина» провели матч 22-го тура. Александр Клещенко стал автором победного гола на 29-й минуте, а окончательно стало понятно, что гости побеждают после попытки Артёма Сокола с 11-метровой отметки в конце игры.

«Родина» выиграла третий матч подряд и вышла на шестое место. Соперник делит девятую строчку в таблице.

Протокол игры  
Шинник0:2Родина Москва
  29'Клещенко Александр (0:1)
  84'Сокол Артём (0:2)
Довбня АлександрШадринцев Дмитрий 16' (Семёнов Андрей Игоревич ( 16') Валиахметов ЭдуардКотин НикитаГолубев АртёмАлейников Василий  47' 60' (Рубцов Илья ( 60') Саусь Владислав 79' (Низамутдинов Эльдар ( 79') Зинков ВячеславМалахов Артём 79' (Загре Бен Азиз ( 79') Гогуа Седрик  64'Андреев Игорь 60' (Поляков Максим ( 60')
Запасные: Вамбольт ДенисЯковлев МихаилШишков РоманЕмельянов РоманКузнецов ПавелСухомлинов ДанилаЯкушевич Глеб
Корякин АлександрКризан МитчаСокол АртёмКлещенко АлександрЭдилсонФищенко РусланКуликов Даниил 88' (Дмитриев Олег ( 88') Бакаев Солтмурад 79' (Султонов Мухаммад ( 79') Гордюшенко Астемир 88' (Мещанинов Артём ( 88') Юшин Александр 78' (Турищев Максим ( 78') Тимошенко Иван 70' (Калмыков Амур ( 70')
Запасные: Тананеев ДмитрийШакеров РинатМаркитесов ДмитрийКочиев ХетагКузнецов ДаниилМарсиньо Силва
09 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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