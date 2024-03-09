«Родина» уверенно победила на поле «Шинника»

Середняки Мелбет-Первой лиги «Шинник» и «Родина» провели матч 22-го тура. Александр Клещенко стал автором победного гола на 29-й минуте, а окончательно стало понятно, что гости побеждают после попытки Артёма Сокола с 11-метровой отметки в конце игры.
«Родина» выиграла третий матч подряд и вышла на шестое место. Соперник делит девятую строчку в таблице.
Протокол игры
|29'Клещенко Александр (0:1)
|84'Сокол Артём (0:2)
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий16' (Семёнов Андрей Игоревич (16') •Валиахметов Эдуард•Котин Никита•Голубев Артём•Алейников Василий 47'60' (Рубцов Илья (60') •Саусь Владислав79' (Низамутдинов Эльдар (79') •Зинков Вячеслав•Малахов Артём79' (Загре Бен Азиз (79') •Гогуа Седрик• 64'Андреев Игорь60' (Поляков Максим (60')
Корякин Александр•Кризан Митча•Сокол Артём•Клещенко Александр•Эдилсон•Фищенко Руслан•Куликов Даниил88' (Дмитриев Олег (88') •Бакаев Солтмурад79' (Султонов Мухаммад (79') •Гордюшенко Астемир88' (Мещанинов Артём (88') •Юшин Александр78' (Турищев Максим (78') •Тимошенко Иван70' (Калмыков Амур (70')
09 марта.
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