«Химки» ушли в отрыв после победы над «Волгарём»

В 22-м туре Первой лиги «Волгарь» из зоны вылета играл против захвативших лидерство «Химок». Никакой сенсации здесь не получилось. В конце первого тайма Хетаг Хосонов со штрафного доставил мяч к линии вратарской, а там Юрий Журавлёв был первым на мяче и с разворота вонзил его под перекладину - 0:1. После перерыва Равиль Нетфуллин получил мяч после неудачного выноса от соперника и поразил нижнюю часть ворот, а голкипер не смог выручить. Квари Абдуллахи мог делать счет разгромным, но все же голкипер выручил астраханцев.

«Химки» благодаря этой победе отрываются от конкурентов на четыре очка, противник - предпоследний.