«Химки» ушли в отрыв после победы над «Волгарём»

В 22-м туре Первой лиги «Волгарь» из зоны вылета играл против захвативших лидерство «Химок». Никакой сенсации здесь не получилось. В конце первого тайма Хетаг Хосонов со штрафного доставил мяч к линии вратарской, а там Юрий Журавлёв был первым на мяче и с разворота вонзил его под перекладину - 0:1. После перерыва Равиль Нетфуллин получил мяч после неудачного выноса от соперника и поразил нижнюю часть ворот, а голкипер не смог выручить. Квари Абдуллахи мог делать счет разгромным, но все же голкипер выручил астраханцев.
«Химки» благодаря этой победе отрываются от конкурентов на четыре очка, противник - предпоследний.
Протокол игры
|36'Журавлёв Юрий (0:1)
|55'Нетфуллин Равиль (0:2)
Одоевский Даниил•Шайхтдинов Дамир61' (Мартовой Даниил (61') •Обивалин Сергей• 89'Зуев Илья•Шляков Евгений•Гилязетдинов Артур•Анисимов Андрей•Фольмер Кирилл61' (Косарев Кирилл (61') •Полубояринов Данил70' (Павлишин Алексей (70') •Кротов Вячеслав61' (Жамалетдинов Тимур (61') •Лесников Дмитрий61' (Ушатов Кирилл (61')
Митрюшкин Антон•Терехов Сергей•Исаенко Олег 71'78' (Голубович Петар (78') •Волков Захар•Варатынов Сергей•Журавлёв Юрий•Нетфуллин Равиль•Магомедов Бутта46' (Абдуллахи Квари (46') •Хосонов Хетаг87' (Скворцов Лев (87') •Берковский Илья46' (Корян Аршак (46') •Руденко Александр Александрович74' (Касимов Тимур (74')
09 марта.
Бан пользователя