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Мелбет-Первая лига

«Химки» ушли в отрыв после победы над «Волгарём»

09 Марта 2024 • 15:55 Комментировать
Волгарь
0:2
Химки
окончен

В 22-м туре Первой лиги «Волгарь» из зоны вылета играл против захвативших лидерство «Химок». Никакой сенсации здесь не получилось. В конце первого тайма Хетаг Хосонов со штрафного доставил мяч к линии вратарской, а там Юрий Журавлёв был первым на мяче и с разворота вонзил его под перекладину - 0:1. После перерыва Равиль Нетфуллин получил мяч после неудачного выноса от соперника и поразил нижнюю часть ворот, а голкипер не смог выручить. Квари Абдуллахи мог делать счет разгромным, но все же голкипер выручил астраханцев.

«Химки» благодаря этой победе отрываются от конкурентов на четыре очка, противник - предпоследний.  

Протокол игры  
Волгарь0:2Химки
  36'Журавлёв Юрий (0:1)
  55'Нетфуллин Равиль (0:2)
Одоевский ДаниилШайхтдинов Дамир 61' (Мартовой Даниил ( 61') Обивалин Сергей  89'Зуев ИльяШляков ЕвгенийГилязетдинов АртурАнисимов АндрейФольмер Кирилл 61' (Косарев Кирилл ( 61') Полубояринов Данил 70' (Павлишин Алексей ( 70') Кротов Вячеслав 61' (Жамалетдинов Тимур ( 61') Лесников Дмитрий 61' (Ушатов Кирилл ( 61')
Запасные: Атабаев ЭрболКривохижин ЕлисейСмирнов ДанилаТкачук ДенисШакуро ПавелСмирнов Олег
Митрюшкин АнтонТерехов СергейИсаенко Олег  71' 78' (Голубович Петар ( 78') Волков ЗахарВаратынов СергейЖуравлёв ЮрийНетфуллин РавильМагомедов Бутта 46' (Абдуллахи Квари ( 46') Хосонов Хетаг 87' (Скворцов Лев ( 87') Берковский Илья 46' (Корян Аршак ( 46') Руденко Александр Александрович 74' (Касимов Тимур ( 74')
Запасные: Поройков СтаниславКулишев АртёмПанченко КириллЧежия ИраклийОбухов ИгорьЛарин Алексей НиколаевичБурыченков Ярослав
09 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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