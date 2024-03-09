«Акрон» забил на один гол больше в гостях у «Енисея»

В первом субботнем матче Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Акрон». Уже на 10-й минуте Александр Ломакин в упор замкнул сильный прострел от лицевой линии слева. В середине первого тайма Кирилл Данилин без помех стрельнул с 20 метров в ближний угол и сравнял счет. Вскоре отличился Никита Глушков, только-только ушедший из «Енисея», - 1:2. На 45-й минуте Артур Галоян здорово направил мяч в правую девятку, забив третий гол гостей.

На 89-й минуте «Енисей» вернул интригу, и снова хозяева мяч буквально занесли в сетку, отличился Шамиль Саадуев - 2:3.

«Енисей» делит девятое место в таблице, соперник - второе с «Арсеналом».