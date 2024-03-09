«Акрон» забил на один гол больше в гостях у «Енисея»

В первом субботнем матче Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Акрон». Уже на 10-й минуте Александр Ломакин в упор замкнул сильный прострел от лицевой линии слева. В середине первого тайма Кирилл Данилин без помех стрельнул с 20 метров в ближний угол и сравнял счет. Вскоре отличился Никита Глушков, только-только ушедший из «Енисея», - 1:2. На 45-й минуте Артур Галоян здорово направил мяч в правую девятку, забив третий гол гостей.
На 89-й минуте «Енисей» вернул интригу, и снова хозяева мяч буквально занесли в сетку, отличился Шамиль Саадуев - 2:3.
«Енисей» делит девятое место в таблице, соперник - второе с «Арсеналом».
Протокол игры
|(1:0) Ломакин Александр10'
|28'Данилин Кирилл (1:1)
|41'Глушков Никита Андреевич (1:2)
|45'Галоян Артур (1:3)
|(2:3) Саадуев Шамиль89'
Ставер Евгений•Стежко Виталий•Кичин Валерий 49'50' (Масловский Александр (50') •Хозин Владимир77' (Феррейра Херман (77') •Бардыбахин Вячеслав•Ломакин Александр•Раздорских Никита•Орлов Антон46' (Тихонов Денис (46') •Иванов Егор•Мазурин Андрей73' (Саадуев Шамиль (73') •Савельев Максим73' (Окладников Андрей (73')
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья•Димоски Боян•Чудин Иван•Савичев Константин•Палиенко Максим66' (Килин Антон (66') •Галоян Артур•Глушков Никита Андреевич66' (Макаров Сергей (66') •Данилин Кирилл82' (Галкин Владислав (82') •Понсе Андрес
09 марта.
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