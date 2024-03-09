В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца»

10 марта хабаровский СКА сыграет на выезде против «Черноморца». Это будет второй официальный матч для соперников в 2024 году. Дальневосточники на прошлой неделе поделили очки с «Волгарем», а «моряки» проиграли в Туле (0:2) и продлил бесконечную серию поражений, из-за которой команда оказалась на самом дне таблицы.

Для спасения команды от вылета руководство «Черноморца» зимой заполучило сразу 17 новичков. В оставшихся 13 матчах нужно отыграть отставание в пять очков от 15-го места.

В первом круге в Хабаровске была зафиксирована нулевая ничья. В воскресенье поединок стартует в 15:00 мск и будет показан на сайте «Матч ТВ», порталах «VK Видео» и «Кинопоиск».

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