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В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца»

09 Марта 2024 • 11:29 Комментировать
Черноморец Нв
...
СКА-Хабаровск
10.03 15:00

10 марта хабаровский СКА сыграет на выезде против «Черноморца». Это будет второй официальный матч для соперников в 2024 году. Дальневосточники на прошлой неделе поделили очки с «Волгарем», а «моряки» проиграли в Туле (0:2) и продлил бесконечную серию поражений, из-за которой команда оказалась на самом дне таблицы.

Для спасения команды от вылета руководство «Черноморца» зимой заполучило сразу 17 новичков. В оставшихся 13 матчах нужно отыграть отставание в пять очков от 15-го места.

В первом круге в Хабаровске была зафиксирована нулевая ничья. В воскресенье поединок стартует в 15:00 мск и будет показан на сайте «Матч ТВ», порталах «VK Видео» и «Кинопоиск».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск СКА-Хабаровск

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Рискованная ставка и прогноз на матч Черноморец – СКА-Хабаровск Мелбет-Первой лиги – 10 марта 2024
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