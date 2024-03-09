Бразильский футболист «Родины»: «Не вижу никакой проблемы сейчас ехать в Россию»

Футболист «Родины» Марсиньо поделился мнением о переезде в Россию.

«Я не вижу никакой проблемы сейчас ехать в Россию. Москва - хороший город. Если бы кто-то спросил меня, стоит ли ехать в Россию, я бы ответил - конечно!» - приводит слова бразильского игрока издание «Чемпионат».

Напомним, что Марсиньо перебрался в московский клуб из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он не провёл ещё ни одного матча за новую команду.

Что касается «Родины», то она после 21 тура в Первой лиге занимает седьмое место в турнирной таблице. Коллектив заработал 31 балл.