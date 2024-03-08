«Нефтехимик» выиграл дерби Татарстана у «КАМАЗа»

В пятницу стартовал 22-й тур в Мелбет-Первой лиги. «Нефтехимик» принимал «КАМАЗ». В конце первого тайма хозяева устроили штурм ворот, но все три опасных момента не привели к изменению счета на табло. В начале второго тайма активный Павел Котов протолкнул мяч на партнера, и Константин Базелюк пробил в цель. Точку поставил Артём Котик ударом над голкипером из-за штрафной - 2:0.

«Нефтехимик» выиграл в третий раз подряд и вышел на восьмое место, соперник - 12-й.