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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» выиграл дерби Татарстана у «КАМАЗа»

08 Марта 2024 • 18:18 Комментировать
Нефтехимик
2:0
КАМАЗ
окончен

В пятницу стартовал 22-й тур в Мелбет-Первой лиги. «Нефтехимик» принимал «КАМАЗ». В конце первого тайма хозяева устроили штурм ворот, но все три опасных момента не привели к изменению счета на табло. В начале второго тайма активный Павел Котов протолкнул мяч на партнера, и Константин Базелюк пробил в цель. Точку поставил Артём Котик ударом над голкипером из-за штрафной - 2:0.

«Нефтехимик» выиграл в третий раз подряд и вышел на восьмое место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Нефтехимик2:0КАМАЗ
(1:0) Базелюк Константин58'  
(2:0) Котик Артём90'  
Голубев АндрейБердников Алексей 88' (Талалай Денис ( 88') Ситдиков МаратШоркин МаксимГерасимов АлексейКотов Павел 66' (Петров Максим Вячеславович ( 66') Емельянов ДанилаДенисов РоманКокоев ДавидДжамилов Султан  78' 89' (Магомедов Рашид ( 89') Базелюк Константин 67' (Котик Артём ( 67'Морозов Кирилл 90')
Запасные: Кахидзе АлександрСагуткин ДаниилЕщенко СергейЛиповой ДанилГалиулин ВагизЗорин БогданШильцов Константин
Самок СергейАбрамов АртёмПальцев ВалентинГюрджан Артём  78'Почивалин Валерий  80'Аюкин Руслан 88' (Абдуллаев Сурхайхан ( 88') Кириллов Юрий 81' (Таликин Дамир ( 81') Куль РусланФартуна Борис 66' (Гаглоев Александр ( 66') Родин ДаниилЛаук Максим 88' (Асылов Ильяс ( 88')
Запасные: Щербатюк АлександрЗащепкин РоманКазимир МихаилМануйлов РоманГерасимов ДмитрийПолюткин АнтонРатников СавелийСтародуб Дмитрий
08 марта.

 

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Рискованная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 8 марта 2024
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