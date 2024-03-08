«Нефтехимик» выиграл дерби Татарстана у «КАМАЗа»

В пятницу стартовал 22-й тур в Мелбет-Первой лиги. «Нефтехимик» принимал «КАМАЗ». В конце первого тайма хозяева устроили штурм ворот, но все три опасных момента не привели к изменению счета на табло. В начале второго тайма активный Павел Котов протолкнул мяч на партнера, и Константин Базелюк пробил в цель. Точку поставил Артём Котик ударом над голкипером из-за штрафной - 2:0.
«Нефтехимик» выиграл в третий раз подряд и вышел на восьмое место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Базелюк Константин58'
|(2:0) Котик Артём90'
Голубев Андрей•Бердников Алексей88' (Талалай Денис (88') •Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Герасимов Алексей•Котов Павел66' (Петров Максим Вячеславович (66') •Емельянов Данила•Денисов Роман•Кокоев Давид•Джамилов Султан 78'89' (Магомедов Рашид (89') •Базелюк Константин67' (Котик Артём (67'Морозов Кирилл90')
Самок Сергей•Абрамов Артём•Пальцев Валентин•Гюрджан Артём• 78'Почивалин Валерий• 80'Аюкин Руслан88' (Абдуллаев Сурхайхан (88') •Кириллов Юрий81' (Таликин Дамир (81') •Куль Руслан•Фартуна Борис66' (Гаглоев Александр (66') •Родин Даниил•Лаук Максим88' (Асылов Ильяс (88')
08 марта.
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