Кузнецов высказался о шансах «Родины» выйти в РПЛ

Защитник «Родины» Даниил Кузнецов высказался о шансах столичного клуба выйти в Российскую премьер-лигу.

Игрок отметил, что сейчас в составе много футболистов, которые имеют опыт выступления в элитном дивизионе, и есть шансы зацепиться за выход в РПЛ и хорошее выступление в Кубке России.

«Играть и там, и там, наверное, будет тяжело, но сейчас в «Родине» есть почти два состава, которые могут одинаково конкурировать между собой», - приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Франка Артиги занимают седьмое в турнирной таблице Первой лиги, уступая зоне стыковых игр четыре очка.