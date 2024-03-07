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Кузнецов высказался о шансах «Родины» выйти в РПЛ

07 Марта 2024 • 14:40 Комментировать

Защитник «Родины» Даниил Кузнецов высказался о шансах столичного клуба выйти в Российскую премьер-лигу.

Игрок отметил, что сейчас в составе много футболистов, которые имеют опыт выступления в элитном дивизионе, и есть шансы зацепиться за выход в РПЛ и хорошее выступление в Кубке России.

«Играть и там, и там, наверное, будет тяжело, но сейчас в «Родине» есть почти два состава, которые могут одинаково конкурировать между собой», - приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Франка Артиги занимают седьмое в турнирной таблице Первой лиги, уступая зоне стыковых игр четыре очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Даниил Кузнецов
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