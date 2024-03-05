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Мелбет-Первая лига

Бояринцев подтвердил, что «Родина» интересовалась Павлюченко

05 Марта 2024 • 14:39 Комментировать
Шинник
...
Родина Москва
09.03 14:00

Экс-наставник «Родины» Денис Бояринцев ответил на вопрос, мог ли экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко перейти в столичный клуб.

«Сейчас очень модна такая вещь, как медийность. «Родина» — это проект, который хочет быть очень современным. Поэтому там всплывали фамилии не только Павлюченко», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в «Родине» хотят сделать медийную команду, именно поэтому туда приглашаются люди с определенным бэкграундом.  

После 21 тура «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 31 очко.

В следующем туре московский клуб встретится на выезде с ярославским «Шинником» (9 марта).

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Роман Павлюченко Денис Бояринцев Родина Москва ещё теги

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