Бояринцев подтвердил, что «Родина» интересовалась Павлюченко

Экс-наставник «Родины» Денис Бояринцев ответил на вопрос, мог ли экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко перейти в столичный клуб.

«Сейчас очень модна такая вещь, как медийность. «Родина» — это проект, который хочет быть очень современным. Поэтому там всплывали фамилии не только Павлюченко», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в «Родине» хотят сделать медийную команду, именно поэтому туда приглашаются люди с определенным бэкграундом.

После 21 тура «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 31 очко.

В следующем туре московский клуб встретится на выезде с ярославским «Шинником» (9 марта).