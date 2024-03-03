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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» упустил победу в матче с «Волгарём»

03 Марта 2024 • 18:14 Комментировать
Волгарь
1:1
СКА-Хабаровск
окончен

Представители нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» бились за первые очки в новом году. До 82-й минуты на табло горели нули, и гости открыли счет стараниями Андрея Никитина. За минуту до окончания основного времени астраханцы успели отыграться. Вячеслав Кротов вырвал ничью для своей команды, которая по итогам поединка делит предпоследнее место. Дальневосточники - 12-е.

Протокол игры  
Волгарь1:1СКА-Хабаровск
  82'Никитин Андрей Владимирович (0:1)
(1:1) Кротов Вячеслав89'  
Одоевский ДаниилПрошкин Егор 45' (Обивалин Сергей ( 45') Шайхтдинов Дамир 80' (Полубояринов Данил ( 80') Гилязетдинов АртурШляков ЕвгенийЗуев ИльяАнисимов Андрей  45'Смирнов Данила 80' (Мартовой Даниил ( 80') Ткачук Денис 63' (Ушатов Кирилл ( 63') Жамалетдинов Тимур 63' (Кротов Вячеслав ( 63') Лесников Дмитрий
Запасные: Атабаев ЭрболФольмер КириллКосарев КириллШакуро ПавелПавлишин АлексейСмирнов Олег
Имамов ИсламРукас ТомасКожемякин ОлегКорнюшин ДаниилМусалов МагомедНикитин Андрей ВладимировичПетров ИльяСимонян АртёмНикитин КириллПодберёзкин Вячеслав  2' 68' (Савинов Андрей ( 68') Яо Жан Шарль 80' (Алиев Саид ( 80')
Запасные: Покидышев НиколайМирошниченко НикитаБавин ЮрийГонгапшев АльбекБыков АртёмЕршов КириллЦаллагов ДзамболатБегун ДмитрийКоновалов ИгорьСугробов Владимир
03 марта.

 

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Волгарь СКА-Хабаровск

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