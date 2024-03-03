«СКА-Хабаровск» упустил победу в матче с «Волгарём»

Представители нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» бились за первые очки в новом году. До 82-й минуты на табло горели нули, и гости открыли счет стараниями Андрея Никитина. За минуту до окончания основного времени астраханцы успели отыграться. Вячеслав Кротов вырвал ничью для своей команды, которая по итогам поединка делит предпоследнее место. Дальневосточники - 12-е.