«СКА-Хабаровск» упустил победу в матче с «Волгарём»

Представители нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» бились за первые очки в новом году. До 82-й минуты на табло горели нули, и гости открыли счет стараниями Андрея Никитина. За минуту до окончания основного времени астраханцы успели отыграться. Вячеслав Кротов вырвал ничью для своей команды, которая по итогам поединка делит предпоследнее место. Дальневосточники - 12-е.
Протокол игры
|82'Никитин Андрей Владимирович (0:1)
|(1:1) Кротов Вячеслав89'
Одоевский Даниил•Прошкин Егор45' (Обивалин Сергей (45') •Шайхтдинов Дамир80' (Полубояринов Данил (80') •Гилязетдинов Артур•Шляков Евгений•Зуев Илья•Анисимов Андрей• 45'Смирнов Данила80' (Мартовой Даниил (80') •Ткачук Денис63' (Ушатов Кирилл (63') •Жамалетдинов Тимур63' (Кротов Вячеслав (63') •Лесников Дмитрий
Имамов Ислам•Рукас Томас•Кожемякин Олег•Корнюшин Даниил•Мусалов Магомед•Никитин Андрей Владимирович•Петров Илья•Симонян Артём•Никитин Кирилл•Подберёзкин Вячеслав 2'68' (Савинов Андрей (68') •Яо Жан Шарль80' (Алиев Саид (80')
03 марта.
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