«Родина» помешала «Акрону» возглавить таблицу Мелбет-Первой лиги

В первом для себя весеннем матче «Акрон» мог возглавить таблицу Мелбет-Первой лиги, для этого нужно было дома обыграть «Родину». Тем не менее, тольяттинцы неважно сыграли в атаке, так и не огорчив соперника. А столичная команда своего добилась. Астемир Гордюшенко забил победный гол на 24-й минуте, а на 72-й - Иван Тимошенко закрепил перевес «Родины». Москвичи идут на седьмом месте, «Акрон» же делит четвертое место в онлайн-таблице.