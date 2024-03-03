«Родина» помешала «Акрону» возглавить таблицу Мелбет-Первой лиги

В первом для себя весеннем матче «Акрон» мог возглавить таблицу Мелбет-Первой лиги, для этого нужно было дома обыграть «Родину». Тем не менее, тольяттинцы неважно сыграли в атаке, так и не огорчив соперника. А столичная команда своего добилась. Астемир Гордюшенко забил победный гол на 24-й минуте, а на 72-й - Иван Тимошенко закрепил перевес «Родины». Москвичи идут на седьмом месте, «Акрон» же делит четвертое место в онлайн-таблице.
Протокол игры
|24'Гордюшенко Астемир (0:1)
|72'Тимошенко Иван (0:2)
Волков Сергей•Димоски Боян•Данилкин Егор•Ходжаниязов Джамалдин•Макаров Сергей65' (Палиенко Максим (65') •Галоян Артур•Чудин Иван•Савичев Константин•Глушков Никита Андреевич76' (Килин Антон (76') •Галкин Владислав46' (Данилин Кирилл (46') •Понсе Андрес65' (Эльдарушев Абу-Саид (65')
Корякин Александр•Кризан Митча•Сокол Артём•Клещенко Александр•Эдилсон• 58'Юшин Александр82' (Кузнецов Даниил (82') • 86'Фищенко Руслан•Куликов Даниил89' (Мещанинов Артём (89') • 90'Бакаев Солтмурад 26'46' (Султонов Мухаммад (46') •Гордюшенко Астемир74' (Дмитриев Олег (74') •Тимошенко Иван74' (Калмыков Амур (74')
03 марта.
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