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Мелбет-Первая лига

«Родина» помешала «Акрону» возглавить таблицу Мелбет-Первой лиги

03 Марта 2024 • 18:11 Комментировать
Акрон
0:2
Родина Москва
окончен

В первом для себя весеннем матче «Акрон» мог возглавить таблицу Мелбет-Первой лиги, для этого нужно было дома обыграть «Родину». Тем не менее, тольяттинцы неважно сыграли в атаке, так и не огорчив соперника. А столичная команда своего добилась. Астемир Гордюшенко забил победный гол на 24-й минуте, а на 72-й - Иван Тимошенко закрепил перевес «Родины». Москвичи идут на седьмом месте, «Акрон» же делит четвертое место в онлайн-таблице.

Протокол игры  
Акрон0:2Родина Москва
  24'Гордюшенко Астемир (0:1)
  72'Тимошенко Иван (0:2)
Волков СергейДимоски БоянДанилкин ЕгорХоджаниязов ДжамалдинМакаров Сергей 65' (Палиенко Максим ( 65') Галоян АртурЧудин ИванСавичев КонстантинГлушков Никита Андреевич 76' (Килин Антон ( 76') Галкин Владислав 46' (Данилин Кирилл ( 46') Понсе Андрес 65' (Эльдарушев Абу-Саид ( 65')
Запасные: Пестряков ДмитрийБокоев МаратНагаев ДмитрийАкмурзин ТимурПогосов АртёмПесегов ЕвгенийАнджелкович НеманьяКонюхов Вадим
Корякин АлександрКризан МитчаСокол АртёмКлещенко АлександрЭдилсон  58'Юшин Александр 82' (Кузнецов Даниил ( 82'  86') Фищенко РусланКуликов Даниил 89' (Мещанинов Артём ( 89'  90') Бакаев Солтмурад  26' 46' (Султонов Мухаммад ( 46') Гордюшенко Астемир 74' (Дмитриев Олег ( 74') Тимошенко Иван 74' (Калмыков Амур ( 74')
Запасные: Тананеев ДмитрийШакеров РинатМаркитесов ДмитрийТурищев МаксимМарсиньо Силва
03 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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