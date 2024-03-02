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Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» и «КАМАЗ» возобновили сезон «сухим» матчем

02 Марта 2024 • 16:59 Комментировать
Ленинградец
0:0
КАМАЗ
окончен

«Ленинградец» и «КАМАЗ», представители нижней части турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, провели матч 21-го тура. Противостояние получилось достаточно событийным с обилием ударов с обеих сторон. В целом игра получилась равной, а большая часть попыток, к сожалению, оказалась неточной. В итоге счет так и не был открыт.

«КАМАЗ» идет на 11-м месте, соперник - делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Ленинградец0:0КАМАЗ
Карабашев НикитаВолков Владислав II  40'Беляев МаксимЯковлев АндрейКалугин НикитаКолесниченко Кирилл  32' 46' (Бачинский Максим ( 46'  47') Суханов ЭдуардШепелев ВладиславГорелишвили МихаилРозманов НикитаАпеков Руслан
Запасные: Жиронкин ВиталийХитяев АндрейКудрявцев РоманСоколов ДаниилИльин СергейМорозов НикитаНиколаев СергейКаптилов ВалерийКазаков РусланСмирнов Егор
Самок СергейГюрджан АртёмПочивалин ВалерийПальцев ВалентинАбрамов АртёмКуль РусланФартуна БорисГаглоев АлександрКириллов ЮрийГорелов Павел  15'Лаук Максим
Запасные: Родин ДаниилЩербатюк АлександрЗащепкин РоманАюкин РусланТаликин ДамирАсылов ИльясГерасимов ДмитрийПолюткин АнтонРатников СавелийSurkhaikhan AbdullaevСтародуб Дмитрий
02 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальная ставка и прогноз на матч Ленинградец – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 2 марта 2024
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