«Ленинградец» и «КАМАЗ» возобновили сезон «сухим» матчем

«Ленинградец» и «КАМАЗ», представители нижней части турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, провели матч 21-го тура. Противостояние получилось достаточно событийным с обилием ударов с обеих сторон. В целом игра получилась равной, а большая часть попыток, к сожалению, оказалась неточной. В итоге счет так и не был открыт.

«КАМАЗ» идет на 11-м месте, соперник - делит 12-ю строчку.