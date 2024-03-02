«Ленинградец» и «КАМАЗ» возобновили сезон «сухим» матчем

«Ленинградец» и «КАМАЗ», представители нижней части турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, провели матч 21-го тура. Противостояние получилось достаточно событийным с обилием ударов с обеих сторон. В целом игра получилась равной, а большая часть попыток, к сожалению, оказалась неточной. В итоге счет так и не был открыт.
«КАМАЗ» идет на 11-м месте, соперник - делит 12-ю строчку.
Протокол игры
Карабашев Никита•Волков Владислав II• 40'Беляев Максим•Яковлев Андрей•Калугин Никита•Колесниченко Кирилл 32'46' (Бачинский Максим (46') • 47'Суханов Эдуард•Шепелев Владислав•Горелишвили Михаил•Розманов Никита•Апеков Руслан
Самок Сергей•Гюрджан Артём•Почивалин Валерий•Пальцев Валентин•Абрамов Артём•Куль Руслан•Фартуна Борис•Гаглоев Александр•Кириллов Юрий•Горелов Павел• 15'Лаук Максим
02 марта.
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