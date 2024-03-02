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Тихонов: «Если бы не удаления, гораздо сложнее было бы»

02 Марта 2024 • 13:47 Комментировать
Енисей
1:0
Торпедо Москва

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (1:0).

- Насколько вы довольны сегодняшней игрой? Результатом, наверное, довольны на все 100%?

- Первый тайм довольно-таки неплохо провели, потому что и высоко играли, и прессинговали. Да, мало моментов создавали. Тяжело очень, очень хорошая команда «Торпедо». Я имею в виду в обороне, довольно неплохо выглядела. Опять потеряли футболиста, центрального защитника. Не знаю, может, надо в церковь сходить, у нас очень много серьезных травм. А второй тайм - вы видели, вторая желтая карточка два раза. В каких-то моментах ребята, возможно, не успевали. Отсюда очень сложный матч. Я думаю, если бы не удаления, гораздо сложнее было бы.

- Сын забил хороший гол, красивый, но это был стандарт. А вот с игры почему не получилось, в чем причина?

- С игры не получилось. Но мы играем, на всякий случай, с большой командой, которая ставит большие задачи. Подбор футболистов, уровень мастерства футболистов, такая будет каждая игра, я не говорил, что будет легко.

- Впереди один из лидеров, «Акрон». Какие планы, какой настрой будет у команды?

- Как я и говорил, когда приходил, что мы будем стараться выигрывать все матчи, но это футбол. Вы прекрасно понимаете. Если бы не было удалений, неизвестно, как бы дальше это всё сложилось. Еще раз говорю - играли две ровные команды. По первому тайму где-то мы были лучше. В концовке первого тайма немножко там минут семь упустили инициативу. А так я считаю, что первый тайм контролировали. Да, мало моментов, но достаточно много стандартных положений. Это говорит о том, что мы атаковали. Второй тайм свалился к этим удалениям. Здесь нужно было просто довести. И потом, мы мало рисковали, конечно, можно было навалиться и идти вперед, но мы прекрасно понимаем, что «Торпедо» обладает качественными футболистами. И даже ввосьмером любой стандарт, любой угловой, любой рикошет, отскок от руки - это могло бы привести к потере очков. Так что я хочу поздравить нашу команду и болельщиков, которые сегодня за нас хорошо болели. Приходите 9 марта.

- Чувствуете поддержку и атмосферу?

- Конечно. Приятно.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей

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