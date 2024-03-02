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Мелбет-Первая лига

«Енисей» дожал «Торпедо» в большинстве в первом матче Мелбет-Первой лиги 2024 года

02 Марта 2024 • 13:30 Комментировать
Енисей
1:0
Торпедо Москва
окончен

Вторая часть сезона в Мелбет-Первой лиге стартовала матчем середняков, «Енисея» и «Торпедо». Поединок получился боевым и напряженным. Александр Ломакин создал первый момент, удар в ближний угол получился неточным по высоте. Йорди Рейна убегал к воротам, и все же голкипер был первым на мяче, а защитник в итоге выбил круглого подальше. Александр Орехов получил пас пяткой и с правого угла штрафной зарядил под ближнюю штангу - парировано.

После перерыва Дмитрий Полоз с острого угла из вратарской все же не попал в рамку. Вскоре Роман Горбунов оставил гостей в меньшинстве по причине грубой игры. В середине тайма еще красная карточка у «Торпедо», Владимир Москвичёв провинился. На 77-й минуте со штрафного метров с 20 Денис Тихонов поразил левый угол ворот - 1:0.

«Енисей» победил в большинстве и догнал противника на восьмом месте в таблице.

Протокол игры  
Енисей1:0Торпедо Москва
(1:0) Тихонов Денис77'  
Ставер ЕвгенийСтежко Виталий 48' (Масловский Александр ( 48'  67') Кичин Валерий  24'Хозин ВладимирБардыбахин ВячеславЛомакин Александр 87' (Саадуев Шамиль ( 87') Иванов ЕгорРаздорских НикитаТихонов ДенисСавельев МаксимМазурин Андрей 72' (Окладников Андрей ( 72')
Запасные: Немченко АнатолийАнтипин СтаниславЛуташев ВладиславПольшиков ДанилаЯрусов ДаниилОрлов АнтонБогатырев НикитаМарков Николай
Ботнарь ВиталийИваньков Александр IIШевченко ГлебБородин Сергей АлексеевичМосквичёв Владимир  32'Горбунов Игорь  26'  54'Рейна Йорди 57' (Манелов Ираклий ( 57') Орехов Александр 84' (Червяков Руслан ( 84') Роганович БоянПолоз Дмитрий 65' (Лебеденко Игорь ( 65') Тугарев Роман 84' (Костин Андрей ( 84')
Запасные: Масалов АлександрМикушин ВладиславГуз АлександрКовалёв КонстантинГонгадзе ГеоргийБабурин ЕгорШамкин ДаниилМелекесцев Тимур
02 марта.

 

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Торпедо Москва Енисей

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