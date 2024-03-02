«Енисей» дожал «Торпедо» в большинстве в первом матче Мелбет-Первой лиги 2024 года

Вторая часть сезона в Мелбет-Первой лиге стартовала матчем середняков, «Енисея» и «Торпедо». Поединок получился боевым и напряженным. Александр Ломакин создал первый момент, удар в ближний угол получился неточным по высоте. Йорди Рейна убегал к воротам, и все же голкипер был первым на мяче, а защитник в итоге выбил круглого подальше. Александр Орехов получил пас пяткой и с правого угла штрафной зарядил под ближнюю штангу - парировано.

После перерыва Дмитрий Полоз с острого угла из вратарской все же не попал в рамку. Вскоре Роман Горбунов оставил гостей в меньшинстве по причине грубой игры. В середине тайма еще красная карточка у «Торпедо», Владимир Москвичёв провинился. На 77-й минуте со штрафного метров с 20 Денис Тихонов поразил левый угол ворот - 1:0.

«Енисей» победил в большинстве и догнал противника на восьмом месте в таблице.