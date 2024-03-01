«СКА-Хабаровск» проведёт первый официальный матч в году в Астрахани

Уже 3 марта, в воскресенье хабаровский СКА возобновляет сезон. Дальневосточные футболисты проведут выездной матч против «Волгаря». Команда из Астрахани провально стартовала в текущем сезоне и первую победу одержала только в 13-м туре после замены на тренерском мостике, после прихода Сергея Павлова. «Волгарь» идет на предпоследнем месте в таблице, но имеет хорошие шансы в борьбе за выживание.

Стартовый свисток в матче «Волгарь» - «СКА-Хабаровск» прозвучит 3 марта в 16:00 мск (23:00 по Хабаровску).

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