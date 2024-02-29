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Мелбет-Первая лига

«Енисей» рассматривает вариант с подписанием Чуперки эксклюзив

29 Февраля 2024 • 20:00 Комментировать
Енисей
...
Торпедо Москва
02.03 11:30

Бывший полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка может продолжить карьеру в команде Мелбет-Первой лиги.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», красноярский «Енисей» заинтересован в подписании 31-летнего центрального хавбека, который в настоящий момент является свободным агентом.

Последней командой Чуперки была краснодарская «Кубань», за которую он выступал с февраля 2023 по февраль 2024 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

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