Бывший полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка может продолжить карьеру в команде Мелбет-Первой лиги.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», красноярский «Енисей» заинтересован в подписании 31-летнего центрального хавбека, который в настоящий момент является свободным агентом.

Последней командой Чуперки была краснодарская «Кубань», за которую он выступал с февраля 2023 по февраль 2024 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.