Полузащитник ярославского «Шинника» Михаил Гащенков мог оказаться в другом клубе. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в подписании 31-летнего футболиста проявляло махачкалинское «Динамо». Однако сделка не состоялась.

Гащенков принял участие в 12 матчах «Шинника» в нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги. 31-летний футболист не отметился результативными действиями.

После 20 туров первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 баллов. «Шинник», в свою очередь, с 24 очками находится на десятой позиции.