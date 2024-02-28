Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» интересовалось Гащенковым эксклюзив

28 Февраля 2024 • 14:06 Комментировать

Полузащитник ярославского «Шинника» Михаил Гащенков мог оказаться в другом клубе. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в подписании 31-летнего футболиста проявляло махачкалинское «Динамо». Однако сделка не состоялась.

Гащенков принял участие в 12 матчах «Шинника» в нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги. 31-летний футболист не отметился результативными действиями.

После 20 туров первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 баллов. «Шинник», в свою очередь, с 24 очками находится на десятой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Динамо Махачкала Михаил Гащенков трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Назван скромный клуб, который хочет подписать Модрича
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
14:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» интересовалось Гащенковым эксклюзив
10:22 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Мы называем Кафанова профессором вратарей России»
27 Февраля
18:50 · Россия. Премьер-лига
Леон Мусаев – игрок «Кубани» официально
10:38 · Россия. Премьер-лига
Жирков считает, что лучший тренер России может работать в Мелбет-Первой лиге
26 Февраля
22:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов считает, что этой весной у «Торпедо» нет шансов вернуться в РПЛ
21:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев назвал самые удивившие отставки Первой лиги
21:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент ФНЛ оценил назначение Тихонова в «Енисей»
15:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» принял участие в форуме «Россия»
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала интересовалось полузащитником «Факела» эксклюзив
25 Февраля
10:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» объяснили назначение Черышева
00:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» отказался от услуг Глушакова слухи
23 Февраля
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» разошлись миром в товарищеском матче
18:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Корнеев покинет «Химки» 1 марта
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Акрона»: «Горим мечтой выйти в РПЛ»
22 Февраля
23:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» расторгла контракт с Чуперкой
Все новости
Рекомендуем