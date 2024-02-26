Тукманов считает, что этой весной у «Торпедо» нет шансов вернуться в РПЛ

Александр Тукманов, экс-президент московского «Торпедо» полагает, что этой весной «автозаводцы» не смогут выполнить свою главную задачу, а именно вернуться в РПЛ, откуда в сезоне прошлом столичный коллектив вылетел.

Зимой «Торпедо» обзавелось новым главным тренером, им стал белорусский специалист Олег Кононов.

«За 14-15 лет его тренерской карьеры он дюжину команд сменил. Не ругаю и не хаю его, но больше полутора лет он нигде не работал. Не знаю, не знаю. В этом году «Торпедо» задачу не решит», - говорит Тукманов Legalbet.

На момент зимней паузы московский клуб занимает восьмое место Мелбет-Первой лиги с 27 баллами в активе. Отставание от второго – девять очков.