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Мелбет-Первая лига

Бояринцев назвал самые удивившие отставки Первой лиги

26 Февраля 2024 • 21:51 Комментировать

Денис Бояринцев, бывший тренер саратовского «Сокола» озвучил тренерские отставки, которые больше всех остальных удивили его в текущего сезона Мелбет-Первой лиги.

«Удивили отставки Калешина и Бердыева. Наверное, внутренние моменты. Там, полагаю, в итоге не футбольная составляющая, но это сложно комментировать – ситуацию мы не знаем, что способствовало этим отставкам», - говорит Бояринцев телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что «Динамо» после ухода Бердыева возглавил Хасанби Биджиев. «Акрон» после ухода Евгения Калешина возглавил Заур Тедеев. Команды занимают первое и третье места турнирной таблицы соответственно.

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Курбан Бердыев Денис Бояринцев Евгений Калешин ещё теги
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