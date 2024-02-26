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Мелбет-Первая лига

Президент ФНЛ оценил назначение Тихонова в «Енисей»

26 Февраля 2024 • 21:20 Комментировать
Енисей
...
Торпедо Москва
02.03 11:30

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал возвращение Андрея Тихонова на должность наставника «Енисея».

«Знаю, что до Тихонова «Енисей» рассматривал другие кандидатуры. Но Тихонов — проверенная, понятная и требуемая кандидатура для «Енисея», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

По словам функционера, подписание договора проходило в офисе лиги, где Тихонов представил свою стратегию, которая оказалась четкой и понятной.

Напомним, ранее 53-летний Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17.

После 20 туров коллектив из Красноярска находится на десятой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в копилке 24 зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей Наиль Измайлов ещё теги

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