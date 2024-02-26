Молодой полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин интересен «Химкам». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

18-летний Щетинин является воспитанником академии «Локомотива». За первую команду «железнодорожников» футболист успел провести уже восемь официальных матчей в чемпионате и Кубке России.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Михаила Щетинина в 250 тысяч евро.

В настоящий момент «Химки» выступают в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там подмосковная команда сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице.