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Мелбет-Первая лига

​«Химкам» интересен футболист «Локомотива» эксклюзив

26 Февраля 2024 • 16:50 Комментировать

Молодой полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин интересен «Химкам». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

18-летний Щетинин является воспитанником академии «Локомотива». За первую команду «железнодорожников» футболист успел провести уже восемь официальных матчей в чемпионате и Кубке России.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Михаила Щетинина в 250 тысяч евро.

В настоящий момент «Химки» выступают в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там подмосковная команда сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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