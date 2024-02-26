«СКА-Хабаровск» принял участие в форуме «Россия»

«СКА-Хабаровск» принял участие в выставке-форуме «Россия». На данном мероприятии футбольный клуб представил Хабаровский край. Также на выставке-форуме этот регион представили хоккейные клубы «СКА-Нефтяник» и «Амур».

На мероприятии присутствовали два футболиста «СКА-Хабаровска» – Владимир Сугробов и Жан Шарль, которые раздавали болельщикам автографы.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает одиннадцатое место после двадцати сыгранных туров.

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