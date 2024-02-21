«Химки» проиграли два матча за день

«Химки» провели два контрольных матча в один день. Товарищеская встреча с «Чертаново» завершилась не в пользу подопечных Андрея Талалаева - 0:1. Вечером те же футболисты вышли на поле против ЦСКА. В первом тайме никому не удалось распечатать чужие ворота, а вот после перерыва «красно-черные» пропустили три гола подряд. Фёдор Чалов отметился дублем, а также отличился Виктор Давила. Финальный свисток прозвучал при счете 0:3.

Также во вторник контрольный матч провела молодежная команда «Химок», которая была сильнее сверстников из «Спартака». Результат противостояния - 2:1, сообщают «Вести Подмосковья».