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Мелбет-Первая лига

В «Шиннике» объяснили назначение Черышева

25 Февраля 2024 • 10:55 Комментировать

Гендиректор ярославского «Шинника» Галимджан Хайрулин дал комментарий по поводу назначения Дмитрия Черышева на пост рулевого команды.

«Были переговоры с большим количеством тренеров. И в ходе переговоров именно Дмитрий Николаевич заинтересовал нас, как специалист, который может помочь «Шиннику». Верим и надеемся, что у Черышева все получится в Ярославле», - передает слова руководителя пресс-служба клуба.

После первой половины сезона «Шинник» набрал 24 балла и занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Ярославский коллектив отстает от лидирующего «Динамо» на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев Галимджан Хайрулин ещё теги
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