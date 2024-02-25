Услуги бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова были предложены тульскому «Арсеналу».

Как стало известно Legalbet, в заключительный день трансферного окна в России посредники активно предлагали услуги 37-летнего хавбека тульскому «Арсеналу». Сообщается, что клуб отказался от подписания Глушакова, так как в «Арсенале» есть качественные футболисты, которые уже встроены в систему команды.

Напомним, зимние тренировочные сборы Глушаков провел вместе с «Ростовом», но донской коллектив не стал предлагать контракт возрастному игроку. На данный момент Глушаков является свободным агентом.