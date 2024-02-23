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«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» разошлись миром в товарищеском матче

23 Февраля 2024 • 18:58 Комментировать
Волгарь
...
СКА-Хабаровск
03.03 18:00

«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» не выявили победителя в контрольной встрече, которая прошла на тренировочном сборе в Турции. Игра завершилась со счётом 1:1.

В составе хабаровчан на 45-й минуте отличился Шарль, которому ассистировал Дзамбулат Цаллагов. Клуб из Набережных Челнов ответил забитым мячом в исполнении Сурхайхана Абдуллаева (72-я минута).

Добавим, что «СКА-Хабаровск» сегодня, 23 февраля, сыграет заключительный матч на подготовительных сборах против «Акрона».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».


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